Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,21 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 16,21 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,29 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,22 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 297.796 Aktien.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 4,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,76 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,661 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,81 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte warnt: Diese beliebte Anlagestrategie birgt einige Gefahren

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu