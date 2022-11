Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Plus

Um 12:22 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,24 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,15 EUR. Bisher wurden heute 2.092.016 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 30,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Abschläge von 41,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank-Chef will europäischen Heimatmarkt etablieren

Deutsche Bank-Aktie verlustreich: Deutsche Bank kritisiert Vorgehen der EZB ebenfalls

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com