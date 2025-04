Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 20,94 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 21,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.952.914 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2025 auf bis zu 23,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,42 Prozent. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,41 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,14 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 30.01.2025. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,60 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Trumps Zollpause: Aktienmärkte atmen auf - doch Experten sehen Langzeitschäden

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren verloren

Zinsfantasie und Marktvolatilität treiben Bankaktien wie Deutsche Bank, Commerzbank und Co.