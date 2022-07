Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 22.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,9 Prozent auf 8,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,25 EUR ein. Bei 8,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 4.183.490 Stück.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 43,27 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,15 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.328,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie, Commerzbank-Aktie & Co. gesucht: EZB-Aussagen zum Einlagezins treiben Bankensektor an

Hot Stocks heute: Bei Schwäche kaufen? Deutsche Bank, Sixt und Amazon

Deutsche Bank-Aktie steigt letztlich: Deutsche Bank & Co. kündigen Ende der Negativzinsen auf Konten an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com