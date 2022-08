Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 8,33 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,28 EUR. Bei 8,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.012.386 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 43,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,66 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,17 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6.650,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

