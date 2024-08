Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Nachmittag vor

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 14,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,8 Prozent auf 14,54 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,62 EUR zu. Mit einem Wert von 14,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.705.871 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 16,98 Prozent zulegen. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

