Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 16,06 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 16,06 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,06 EUR. Mit einem Wert von 16,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.049.063 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. 5,91 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,661 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,81 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

