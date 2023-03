Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.141.304 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 23,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.315,00 EUR – ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

