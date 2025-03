Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 22,86 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 22,86 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,89 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 22,55 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 598.774 Stück gehandelt.

Bei 23,03 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,32 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,72 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 30.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,65 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 14,60 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

