Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 8,39 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,39 EUR nach. Bei 8,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.287.632 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 2,78 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.222,00 EUR eingefahren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

