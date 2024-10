Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Mittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 15,84 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 15,84 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,84 EUR. Bei 16,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.372.850 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,89 EUR am 26.10.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 60,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,81 EUR.

Am 23.10.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,59 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

