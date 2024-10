Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 15,87 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 15,87 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,73 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 5.372.749 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,22 Prozent zulegen. Bei 9,89 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,662 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 23.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,40 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

