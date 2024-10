Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 16,23 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 16,23 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 16,27 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 287.137 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 4,84 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,81 EUR.

Am 24.07.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,40 EUR im Jahr 2024 aus.

