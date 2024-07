Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag billiger

Kurs der Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 14,11 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 14,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 13,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.346.935 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 17,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,12 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,12 EUR an.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent auf 16,20 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot

DWS-Aktie legt zu Deutsche-Bank-Tochter DWS erhöht 2024er-Prognose - 2025er-Ziele bestätigt