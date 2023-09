Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Nachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 10,05 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 10,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,01 EUR. Mit einem Wert von 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.077.202 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Gewinne von 22,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,90 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

