Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Vormittag

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 10,09 EUR abwärts.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 10,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 228.348 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 18,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Mit Abgaben von 28,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter