Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 15,85 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 15,85 EUR. Bei 16,00 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 15,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.102.318 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 10,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 23.10.2024. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

