Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,84 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,84 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,81 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 125.320 Aktien.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,81 EUR.

Am 23.10.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 30.01.2025 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Deutsche Bank-Aktie verliert dennoch: JPMorgan-Analyst hält deutsche Bank für "Top Pick'" und sieht Aufwärtspotenzial