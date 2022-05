Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 10,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,39 EUR. Bei 10,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 4.431.571 Stück.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (8,16 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,97 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.328,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,77 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

