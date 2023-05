Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 9,71 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.492.336 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Mit einem Zuwachs von 27,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 25,33 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.680,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR in den Büchern standen.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

