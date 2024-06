Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,73 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,73 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,78 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760.854 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Gewinne von 15,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,58 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,663 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,97 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

