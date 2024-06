Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Kurs von 14,68 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 14,68 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,73 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,67 EUR ab. Bei 14,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.963 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 9,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,37 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,78 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,26 Mrd. EUR – ein Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

