Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Minus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 14,59 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 14,59 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,58 EUR. Bei 14,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 494.717 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,63 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 54,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,666 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,16 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

