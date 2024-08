Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Deutsche Bank

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,68 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 14,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.549 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 35,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

