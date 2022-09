Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit Einbußen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 8,53 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,45 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.520.367 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 7,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,30 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,96 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.650,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.214,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Studie: Großteil der Investoren rechnet mit Rezession - S&P 500 könnte deutlich absacken

Deutsche Bank-Aktie gewinnt, Visa-Aktie leichter: Kooperation bei Betrugsprävention - Deutsche Bank-CFO mit optimistischen Aussagen zur Geschäftsentwicklung

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com