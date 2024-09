Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 15,54 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 15,54 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,58 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,42 EUR. Bisher wurden heute 3.092.043 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 9,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 64,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,45 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

