Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 18,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 18,97 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 18,77 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.416.329 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). 1,28 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 11,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,50 EUR an.

Am 23.10.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent auf 16,59 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren verloren

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus