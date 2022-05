Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Plus

Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,44 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,46 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.301.169 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. 28,70 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 27,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,97 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 7.328,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

