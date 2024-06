Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 14,71 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 14,71 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,71 EUR zu. Mit einem Wert von 14,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90.777 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,47 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.04.2024. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

