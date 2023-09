Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 10,40 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 10,40 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.070.539 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 12,36 EUR erreichte der Titel am 30.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 18,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 43,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,33 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

