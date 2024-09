Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag stabil

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,50 EUR.

Mit einem Kurs von 15,50 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,57 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,42 EUR ab. Bei 15,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.045.604 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Gewinne von 9,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,09 Prozent sinken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

