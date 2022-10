Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.784.733 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (7,25 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,96 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,00 EUR an.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.650,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 präsentieren. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

