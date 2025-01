Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 19,02 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,02 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 19,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.098.197 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,22 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,50 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 23.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Bank am 30.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

NVIDIA-Zulieferer Monolithic mit schwacher Börsenperformance - Deutsche Bank rät dennoch zum Kauf

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren verloren

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen