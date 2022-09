Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 7,86 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 7,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,00 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.841.114 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (7,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 5,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,96 EUR.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.650,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.214,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

