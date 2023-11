Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 11,09 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,09 EUR. Bei 11,09 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 890.842 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,49 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,66 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.10.2023. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.100,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

