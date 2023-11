Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 11,04 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 11,11 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,90 EUR. Bei 11,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.159.495 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 11,93 Prozent zulegen. Bei 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 39,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

