Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 10,65 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,59 EUR nach. Bei 10,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.396.453 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 27,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.918,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

