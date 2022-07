Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Freitagvormittag

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 8,51 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,52 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 401.012 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. 41,84 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,17 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 7.328,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

