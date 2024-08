Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 14,76 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 729.269 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 36,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,16 EUR an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,23 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

