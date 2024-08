Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,62 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,62 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 68.969 Aktien.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 35,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,665 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

