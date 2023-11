Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 11,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 11,06 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,02 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,03 EUR. Bisher wurden via XETRA 121.423 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit Abgaben von 28,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,66 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.100,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.918,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,00 EUR fest.

