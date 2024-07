Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 14,51 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,51 EUR. Bei 14,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 297.177 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,94 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,09 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

