Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 14,70 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 14,70 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,79 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 641.244 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 13,62 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 9,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Mit einem Kursverlust von 35,76 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,665 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,36 EUR je Aktie.

