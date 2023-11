Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 11,52 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 11,52 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 11,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,33 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.698.680 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 25.10.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

