Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag behauptet

Mit einem Wert von 166,20 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie um 16:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 168,45 EUR aus. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.293 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,21 Prozent hinzugewinnen. Am 04.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 132,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,29 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,85 EUR.

Am 25.04.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.187,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 8,17 EUR je Aktie aus.

