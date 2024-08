Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Deutsche Börse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 181,35 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 181,35 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 181,25 EUR ein. Bei 185,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 39.940 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 28.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,44 Prozent. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 22.10.2024 gerechnet. Am 15.10.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

