Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 201,90 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 201,90 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 201,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 203,10 EUR. Zuletzt wechselten 54.674 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 203,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,89 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 24,42 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 205,33 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

