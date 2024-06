Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 182,85 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 182,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 184,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.906 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 194,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 19,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 203,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

