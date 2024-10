Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 211,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 211,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 211,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 92.311 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,06 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 212,78 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus