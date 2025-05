Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 291,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 291,00 EUR nach oben. Bei 292,20 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 289,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.815 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach oben. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 65,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,11 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

